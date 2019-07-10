Самолет совершил экстренную посадку в США из-за повреждения двигателя

В США самолет авиакомпании Delta Airlines совершил экстренную посадку из-за повреждения двигателя. Об этом сообщает Independent.

Инцидент произошел понедельник, 8 июля, примерно через час того, как авиалайнер MD-80 со 150 пассажирами на борту вылетел из Атланты в Балтимор.

По рассказам пассажиров, они услышали стук, после чего салон самолета начал наполняться дымом. В результате командир экипажа принял решение совершить посадку в Северной Каролине.

По предварительным данным, причиной инцидента стала поломка двигателя, куда попал отвалившийся от самолета кусок. Никто не пострадал.

9 июля сообщалось, что пассажирский Airbus А320 британского лоукостера EasyJet и Boeing 737 нидерландской авиакомпании KLM столкнулись в амстердамском аэропорту Схипхол.

Источник: Газета Известия