Самолет Air France вернулся в аэропорт Пекина из-за пожарной тревоги

Вылетевший из Пекина в Париж Boeing 777-300 авиакомпании Air France вернулся в аэропорт и совершил экстренную посадку из-за сигнала противопожарной системы. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает People’s Daily China.

Рейс AF125 вылетел из пекинского аэропорта Шоуду и должен был приземлиться в парижской воздушной гавани Шарль-де-Голль, однако после срабатывания противопожарной системы был вынужден вернуться обратно. Отмечается, что борт сбросил топливо и успешно совершил посадку.

По данным BFMTV, все 352 пассажира и члены экипажа были эвакуированы из самолета. Никто не пострадал.

О причинах ЧП пока неизвестно.

19 октября самолет компании Smartavia, летевший рейсом Улан-Удэ-Москва, совершил вынужденную посадку в Красноярске из-за сообщения о бомбе на борту. О ней сообщил опоздавший на рейс пассажир. Сотрудники правоохранительных органов обследовали самолет, никаких опасных предметов обнаружено не было. Правоохранительные органы Бурятии смогли оперативно вычислить звонившего. Им оказался 43-летний Дмитрий Гаврилов. Он был задержан на выходе из гостиницы в Улан-Удэ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Газета Известия