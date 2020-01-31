Самый богатый человек в мире разбогател на 13 миллиардов долларов за 15 минут

31 января 2020     9
Самый богатый человек в мире разбогател на 13 миллиардов долларов за 15 минут

Основатель компании Amazon Джефф Безос, который считается самым богатым человеком в мире, разбогател на 13 миллиардов долларов за 15 минут. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что это произошло после того, как компания выпустила квартальный отчет о прибыли. Согласно ему, доходы компании оказались выше прогнозируемых аналитиками. В частности, прибыль на акцию составила 6, 47 доллара вместо 4,11 долларов.

После публикации отчета стоимость акций Amazon увеличилась на 12 процентов. Таким образом, состояние Безоса увеличилось до около 129,5 миллиардов долларов. Отмечается, что индекс в рейтинге Billionaires Index отразится только после закрытия торгов 31 января.

На данный момент Джефф Безос находится на первом месте в списке богатейших людей мира по версии Forbes. Его состояние оценивается в 116 миллиардов долларов.

Источник: Лента.Ру

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