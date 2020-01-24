Самый точный аналитик назвал главные риски для мировой экономики

Торговая война США и Европы, а также изменение политики центральных банков являются наиболее недооцененными рисками для мировой экономики. Такое мнение высказал главный экономист Market Securities Кристоф Барро (Christophe Barraud), которого Bloomberg назвал самым точным аналитиком по США, Европе и Китаю. Об этом пишет Business Insider.

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00:01 — 13 января

Барро напомнил, что американо-китайское торговое противостояние, которое длится около полутора лет, имеет сильное влияние на фондовые рынки. Так, фактически 20-процентный рост индекса S&P 500, наблюдаемый с августа 2019 года, был во многом обусловлен прогрессом в переговорах Вашингтона и Пекина и подписанием первой фазы торгового соглашения.

Однако, по словам Барро, риски эскалации торговой войны США и Китая в 2020 году сохраняются. Кроме того, существует возможность возникновения нового торгового конфликта, в котором главными игроками станут Вашингтон и Брюссель. «Может быть много факторов, которые радикально изменят ситуацию [на рынках]. Одним из них являются президентские выборы в США (запланированные на ноябрь 2020 года — прим. “Ленты.ру”)», — сказал он. По мнению Барро, в случае переизбрания американского президента Дональда Трампа торговые отношения США с Европой, скорее всего, обострятся.

Другой серьезной угрозой для экономики может стать изменение политики со стороны центральных банков. В 2019 году на фоне замедления мировой экономики они поддерживали рынки за счет вливаний ликвидности через скупку активов или снижение процентных ставок и коэффициентов банковских резервов. Это обеспечивало рост финансовых рынков. Однако если в 2020 году центральные банки снизят поддержку, это может полностью изменить ситуацию, и цены на акции пойдут вниз.

Ранее аналитики датского Saxo Bank заявили, что в 2020 году приоритетом станет не экономический рост, а забота об окружающей среде и климате. В организации заявили, что нехватка еды, чистого воздуха и воды становится экзистенциальной проблемой.

Источник: Лента.Ру