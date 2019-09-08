Самым дорогим лотом на аукционе московского метро стал указатель «Прохода нет»

8 сентября 2019     23
Самым дорогим лотом на аукционе московского метро стал указатель «Прохода нет»

Московский метрополитен завершил аукцион, на который были выставлены старые указатели. Как сообщает «РИА Новости», самым дорогим лотом на этих торгах стал указатель «Прохода нет».

«Все 33 лота были оценены участниками аукциона в 724 тыс. рублей. Покупки будут оплачены при получении указателей», — рассказали информагентству в пресс-службе метрополитена. Там уточнили, что все выставленные на торги указатели прослужили московскому метро более 20 лет.

Самый дорогой лот, который в свое время висел на станции «Охотный ряд» Сокольнической линии, ушел с молотка за 51,5 тыс. рублей. Самым дешевым предметом оказалась вывеска «Медпункт» все с той же станции «Охотный ряд» — она обошлась покупателю в 9,5 тыс. рублей.

Аукцион состоялся в Центре профориентации метрополитена на станции «Выставочная» 30 августа. В нем приняли участие около 100 человек. Свои покупки они получат в информационном центре метрополитена на станции «Тушинская».

Первый этап продаж отслуживших указателей прошел в декабре 2018 года. Тогда метрополитен заработал на элементах навигации более 2 млн рублей.

Источник: Газета Известия

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