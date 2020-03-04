Сандерс стал лидером праймериз в Калифорнии

4 марта 2020     17
Сандерс стал лидером праймериз в Калифорнии

Сенатор Берни Сандерс лидирует на праймериз Демократической партии США в крупнейшем по населению и числу делегатов штате Калифорния, сообщает в среду, 4 марта, телеканал Fox News.

Сандерс также выигрывает в Техасе с 28,5% голосов по итогам обработки 50% протоколов. Бывший вице-президент США Джо Байден, по предварительным прогнозам, набирает 26,6%.

Байден в последние дни заручился поддержкой выбывших кандидатов и избирателей.

В «супервторник» Сандерс с легкостью одержал победу в своем родном штате Вермонт, а также в Юте и Колорадо. Байден победил в первичных выборах в южных штатах Алабама, Вирджиния и Северная Каролина. Кокусы в Американском Самоа выиграл бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг.

Выборы на пост президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Представитель от республиканцев, действующий американский лидер Дональд Трамп уже объявил о намерении в них участвовать. Предварительные выборы (праймериз) кандидатов от Демократической партии пройдут с февраля по июнь, после чего победитель будет избран на партийном съезде. Именно он и составит конкуренцию Трампу.

Источник: Газета Известия

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