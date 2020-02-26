Сандерс стал популярнее Байдена у афроамериканцев в США

Американский сенатор Берни Сандерс вырвался в лидеры по популярности у афроамериканцев среди кандидатов в президенты США от Демократической партии. Такие данные следуют из последнего опроса, проведенного агентством Reuters и исследовательской компанией Ipsos.

Отмечается, что Сандерса готовы поддержать 26% данной категории избирателей, что на 7% больше, чем было по данным опроса, проведенного с 29 января по 19 февраля. У бывшего вице-президента США Джо Байдена сейчас 23% (минус 10%), бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг набирает 20%, что на 10% больше предыдущего результата.

Отмечается, что именно поддержка афроамериканцев для демократов особенно важна для избрания единого кандидата от партии на всеобщих выборах. Также сообщается, что в масштабах страны Сандерса поддерживают 26% опрошенных избирателей, а Байдена и Блумберга — 15% респондентов.

22 февраля американский лидер Дональд Трамп иронично прокомментировал сообщения СМИ о том, что Россия якобы помогает демократу Берни Сандерсу стать кандидатом на президентских выборах в США. Трамп разместил в своем блоге информацию о том, что представители Демократической партии распускают противоречивые сведения о его конкуренте.

23 февраля сообщалось, что сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидирует в первичном голосовании в Неваде за кандидатуру на пост президента США от Демократической партии с 46,6% голосов. Второе место с большим отрывом занимает бывший вице-президент США Джо Байден, набравший 19,2% голосов.

Сандерс лидировал на прошедших 11 февраля праймериз Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир по результатам с 90% участков для голосования. За него проголосовали около 26% избирателей, или более 70 тыс. человек.

Выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года.

Источник: Газета Известия