Санкции против «Северного потока — 2» назвали бессмысленными в США

22 июля 2019     19
Санкции против «Северного потока — 2» назвали бессмысленными в США

Американская газета The Hill назвала бессмысленными готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2».

Автор статьи указал, что возможное введение санкций в большей степени ударит по американским компаниям и банкам, которые сотрудничают с европейскими партнерами «Газпрома».

Вместе с тем в материале утверждается, что российские проекты якобы несут угрозу европейской энергетической безопасности. Как пишет издание, куда более «эффективным методом» борьбы с энергопроектом стали бы поставки в Европу американского сжиженного природного газа (СПГ).

По мнению журналиста, это помогло бы «ослабить экономическую хватку, которой Россия держит своих западноевропейских покупателей» и помешало бы использовать свои ресурсы как «геополитическое оружие».

27 июня законопроекты, направленные на введение санкций против строящихся газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», получили единогласное одобрение комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США.

В случае вступления законопроектов в силу Соединенные Штаты введут санкции против связанных со строительством судов-трубоукладчиков. По мнению автора документа, санкции позволят странам НАТО «избежать политического давления и манипулирования» со стороны Москвы.

15 июля зампредседателя правления «Газпрома» Олег Аксютин заявил, что срок строительства «Северного потока – 2» может увеличиться на неделю в связи с прокладкой маршрута в обход территориальных вод Дании, которая затягивает со сроками согласования разрешительной документации на прокладку.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения поставок газа в Европу. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство стран Европы поддерживают проект. Против выступают Польша, Латвия, Литва, Украина и США.

Источник: Газета Известия

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