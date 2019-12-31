Санкции США против «Северного потока-2» назвали запоздалыми на год

США опоздали на год с введением санкций против газопровода «Северный поток-2» и уже не смогут помешать его строительству, считает американское издание Forbes.

В публикации отмечается, что «Северный поток-2» всегда «был пощечиной для Украины». В то же время, когда эта страна вернется на энергетический рынок как транзитер, США потеряют один из аргументов против импорта российского газа и им будет сложнее продвигать поставки своего топлива в Европу.

«Эти санкции слишком слабые и слишком запоздалые. Даже противникам России они не понравятся», — отмечает издание.

Строительство газопровода было приостановлено из-за санкций США в отношении «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Такие меры касаются всех причастных к строительству проекта компаний. В поддержку российской стороны выступили Германия, Австрия и Норвегия. Власти этих стран не раз заявляли, что «Северный поток-2» укрепит европейскую энергетическую безопасность. Евросоюз также не поддержал ограничительные меры Вашингтона.

Однако, министр энергетики России Александр Новак заявил, что газопровод достроят при любых обстоятельствах, его запуск лишь перенесется на год — к концу 2020 года.

Источник: Лента.Ру