Саратовец назвал причину убийства своей двухмесячной дочери

1 сентября 2019     7
Саратовец назвал причину убийства своей двухмесячной дочери

Житель Саратова, которого подозревают в убийстве собственной дочери, рассказал, почему пошел на преступление. Ранее в воскресенье, 1 сентября, сообщалось о его задержании.

Как пишет «Регион 64» со ссылкой на источник, саратовец признался правоохранителям в убийстве ребенка. По его словам, девочка тяжело дышала, и он «ножом облегчил ей дыхание». Известно, что у малышки была врожденная патология.

По данным сайта kp.ru, семья не жила постоянно в Саратове. Источник заявил о предъявлении подозреваемому обвинения, в суд направлено ходатайство об аресте.

Инцидент произошел 31 августа. 26-летняя мама малышки ушла в магазин, оставив 38-летнего мужчину одного с двумя детьми — двухмесячной дочерью и двухлетним сыном. По данным регионального управления Следственного комитета, саратовец взял переноску с девочкой, поднялся на чердак и зарезал ее.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (ч. 2 ст. 105 УК РФ), пишет «Газета.ру». Подозреваемому грозит пожизненное заключение. Мальчика изъяли из семьи, сейчас он находится в детской больнице. Медики диагностировали у ребенка ОРВИ.

Источник: Газета Известия

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