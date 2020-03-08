Саудовская Аравия рекордно увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

8 марта 2020     18
Саудовская Аравия рекордно увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

Саудовская Аравия намерена увеличить добычу нефти в апреле до десяти миллионов баррелей в сутки на фоне отказа России согласовать новую сделку по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные о переговорах источники.

По их данным, Эр-Рияд планирует повысить добычу нефти с нынешних 9,7 миллионов баррелей в сутки до более десяти миллионов баррелей в сутки, что в реалиях нефтяного рынка «эквивалентно объявлению войны», а если потребуется — выше рекордных 12 миллионов баррелей в сутки.

Кроме того, Эр-Рияд предложил некоторые виды своей сырой нефти по более дешевой цене — ниже на 6-8 долларов за баррель. Как уточняет источник, саудовская нефтяная компания Saudi Aramco предложила нефть марки Arab Light нефтеперерабатывающим предприятиям в северо-западной Европе со скидкой в восемь долларов за баррель.

Как считают опрошенные агентством трейдеры, целью такого шага является помешать российским компаниям продавать свою нефть в Европе.

6 марта переговоры о будущем сделки с участием членов ОПЕК и ряда других добытчиков провалились. Ранее сообщалось, что участники сделки, известной как ОПЕК+, не могут договориться их-за позиции России, которая не намерена сокращать еще больше объемы добычи топлива в расчете на дальнейшее снижение цены.

После проваа переговоров опрошенные агентством ТАСС экономисты заявили, что отказ от продления ОПЕК+ может обернуться для России потерями десятков миллиардов долларов в год.

Источник: Лента.Ру

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