Саудовского принца заподозрили во взломе телефона американского ультрабогача

22 января 2020     16
Саудовского принца заподозрили во взломе телефона американского ультрабогача

Мобильный телефон главы американской компании Amazon, ультрабогача Джеффа Безоса оказался взломан после того, как наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд отправил ему сообщение с вредоносным файлом в WhatsApp. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники, знакомые с результатами криминалистического исследования телефона миллиардера.

Издание уточняет, что шпионская программа могла попасть на телефон Безоса в мае 2018 года черед видеофайл, который ему прислал саудовский принц. После этого, по данным источников, с гаджета бизнесмена было скачано огромное количество файлов.

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00:03 — 17 января 2019

В марте 2019 года частный консультант Гэвин де Бекер заявил о взломе телефона Безоса хакерами, работавшими на Саудовскую Аравию. По его словам, саудовское правительство хотело навредить Безосу после того, как принадлежащая ему газета The Washington Post стала активно освещать убийство журналиста Джамаля Хашкуджи.

Джефф Безос является одним из самых богатых людей в мире. Его состояние оценивается в 115,6 миллиарда долларов.

Источник: Лента.Ру

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