Сбежавшая с миллионами рублей кассирша доставлена в Уфу

5 июля 2019     25
Сбежавшая с миллионами рублей кассирша доставлена в Уфу

Обвиняемая в крупном хищении из банка Луиза Хайруллина доставлена в Уфу вместе с мужем. Об этом в пятницу, 5 июля, «Ленте.ру» сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

«Сейчас женщина и ее муж находятся в Главном следственном управлении МВД по Республике Башкортостан. Следователи проводят с ними первоочередные процессуальные действия. После их выполнения женщина будет отправлена в СИЗО, так как есть решение суда о ее аресте. Супруг проверяется на причастность к преступлению, решение в отношении него будет принято по итогам этой проверки», — сообщила Волк.

Она также уточнила, что обе дочери в сопровождении близких родственников и сотрудников отдела опеки и попечительства сегодня будут направлены в город Салават, где живут их родственники.

«Местонахождение похищенных денег устанавливается следователями и оперативниками управления уголовного розыска республиканского МВД и территориального УФСБ», — добавила официальный представитель МВД.

Луиза Хайруллина, старший кассир одного из филиалов Россельхозбанка в Салавате, накануне вечером была задержана в арендованной квартире в Казани, куда она с мужем и дочерьми уехала после похищения более чем 24 миллионов рублей.

Источник: Лента.Ру

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