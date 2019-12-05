Сбежавшего голым из реанимации пациента вернули в больницу в Приморье

5 декабря 2019     37
Сбежавшего голым из реанимации пациента вернули в больницу в Приморье

Пациента, который сбежал из реанимации, вернули в Надеждинскую центральную районную больницу в Приморье, где он продолжит лечение. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель департамента здравоохранения администрации Приморского края.

Инцидент произошел в ночь на среду, 4 декабря около 2:00 по местному времени (19:00 мск). Пациент вылез через открытое окно и ушел. Дежурный врач во время обхода обнаружил отсутствие пациента. Отмечается, что в реанимации все больные находятся без одежды.

Врач оперативно сообщил в полицию о пропаже пациента. Правоохранители отправились к нему домой и обнаружили больного. Они вернули в медучреждение, сейчас он получает необходимое лечение. При этом отмечается, что погода в ночь на четверг в районе была ниже -10 градусов.

13 ноября сообщалось, что вечером мальчик ушел из краевой клинической инфекционной больницы в Ставрополе и пропал.

Источник: Газета Известия

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