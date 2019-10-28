Сбербанк запустил приложение SberFood для похода в рестораны

28 октября 2019     42
Сбербанк запустил приложение SberFood для похода в рестораны

Сбербанк и FoodPlex выпустили мобильное приложение для выбора ресторанов, сочетающее системы лояльности, рекомендации и подборки заведений. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Приложение SberFood доступно для скачивания в AppStore и Google Play с воскресенья, 28 октября. Платформа призвана оптимизировать процесс взаимодействия ресторана и гостя: с ее помощью посетитель сможет видеть отзывы о заведении, бронировать столик, заказывать заранее еду и напитки, оплачивать счет и оставлять чаевые.

Кроме того, в приложении можно отслеживать актуальные акции и программы лояльности ресторанов. Многие заведения будут предлагать привилегии, доступные только пользователям SberFood — например, бонусы за посещения, которыми можно оплачивать следующие заказы, и дополнительные скидки.

«Объединив в одном приложении возможность выбирать лучшие рестораны, бронировать в них столики, расплачиваться, не ожидая пока официант принесет счет и оставить ему безналичные чаевые — это новый уровень сервиса и комфорта для клиентов», — рассказал CEO Rambler Group Рафаэль Абрамян.

В SberFood нашли отражение технологии приложений Plazius и «Афиша.Рестораны». В настоящий момент в приложении представлены 50 тысяч ресторанов, из них 10 тысяч — с возможностью дистанционного бронирования столика, две тысячи— с бонусами, 400 — с оплатой без ожидания, чаевыми и раздельным чеком, 100 — с предварительным заказом еды и напитков.

https://lenta.ru/articles/2018/11/12/uvelir/

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Источник: Лента.Ру

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