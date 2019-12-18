Сбербанк и аптеки «Вита» реализуют проект в области телемедицины

18 декабря 2019     13
Сбербанк и аптеки «Вита» реализуют проект в области телемедицины

Сбербанк, входящий в экосистему Сбербанка медицинский сервис DocDoc и cеть аптек «Вита» подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве в сфере предоставления услуг телемедицины в 2020 году. Об этом говорится в сообщении банка.

Возможность получить доступ к услугам телемедицины сервис DocDoc совместно с cетью аптек «Вита» предоставил клиентам в сентябре 2019 года. Для этого было необходимо совершить покупку в аптеках «Вита» и получить специальный промокод, который гарантировал обладателю безлимитные консультации терапевта и педиатра в течение месяца.

Отмечается, что за 3 месяца пилотного проекта было выдано более 170 000 промо-кодов для использования приложения DocDoc.
Нынешний меморандум призван продлить и расширить сотрудничество сторон в 2020 году. В рамках взаимодействия планируется реализовать более 2,5 миллиона промо-кодов.

По словам председателя Поволжского банка Сбербанка Александра Анащенко, благодаря сервису DocDoc клиенты аптечной сети смогут получить консультацию специалиста в круглосуточном режиме.

Источник: Лента.Ру

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