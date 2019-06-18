Сбой произошел в работе Google

18 июня 2019     12
Сбой произошел в работе Google

Сбой произошел в работе поисковой системы Google. Об этом сообщили интернет-пользователи из ряда стран, свидетельствуют данные портала Downdetector.

В основном технические неполадки в работе сервиса наблюдаются в США, Японии, Бразилии и некоторых странах Европы.

Пользователи в основном жалуются на проблемы со входом в учетную запись (89%) и на работу поисковика (10%), уточняет RT.

Ранее 18 июня пользователи сообщили о проблемах в работе мессенджера WhatsApp. Большинство проблем было связано с соединением, получением и отправкой сообщений, а также с отображением действий других пользователей.

Источник: Газета Известия

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