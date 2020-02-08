Сбой произошел в работе Twitter

8 февраля 2020     15
Сбой произошел в работе Twitter

Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе соцсети Twitter. Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, технические неполадки возникли примерно в 01:00 мск.

Больше всего жалоб на работу сервиса поступает из США, Великобритании, Японии и России.

93% испытывают трудности с работой веб-версии, 34% сообщили о проблемах с доступом на приложениях для iPhone, 18% на Android. Некоторые отмечают невозможность ретвитнуть или поставить лайк записи.

24 января сообщалось, что в нескольких странах зафиксированы сбои в работе Facebook. 43% пользователей испытывали проблемы с просмотром ленты.

Источник: Газета Известия

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