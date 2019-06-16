Сборная Аргентины с Месси стартовала с поражения в Кубке Америки

16 июня 2019     44
Сборная Аргентины с Месси стартовала с поражения в Кубке Америки

Сборная Аргентины по футболу проиграла команде Колумбии в матче первого тура группового этапа Кубка Америки. Встреча, состоявшаяся в ночь на 16 июня, завершилась со счетом 2:0 в пользу колумбийцев, передает корреспондент «Ленты.ру».

Забитыми мячами отметились Рохер Мартинес и Дуван Сапата. В составе аргентинцев весь матч провел форвард «Барселоны» Лионель Месси, не сумевший отметиться результативными действиями.

В следующем матче, запланированном на 20 июня, аргентинцы встретятся с командой Парагвая. Далее они сыграют со сборной Катара. Кубок Америки проходит в Бразилии и продлится до 7 июля.

7 июня Месси в интервью отказался считать сборную Аргентины фаворитом Кубка Америки. По словам нападающего, в команде происходит перестройка, что скажется на ее выступлении. Кроме того, футболист признал, что до сих пор не пришел в себя после поражения «Барселоны» от «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов.

Источник: Лента.Ру

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