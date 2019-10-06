Сборная России обыграла Египет на Кубке мира по волейболу

Российские волейболисты обыграли сборную Египта в пятом матче на Кубке мира по волейболу. Об этом 6 октября сообщает ТАСС.

Для команды России эта победа стала третьей за турнир — они победили египтян со счетом 3-1. В первом матче российская сборная выиграла у иранцев (3-1), во втором — у канадцев (3-2). После этого российские волейболисты уступили командам Австралии (2-3) и Бразилии (0-3).

В следующем матче, который состоится 9 октября, команда России встретится с польской сборной.

Кубок мира по волейболу завершится 15 октября.

29 сентября Женская сборная России взяла бронзу Кубка мира по волейболу.

Источник: Газета Известия