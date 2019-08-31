Сборная России обыграла Нигерию в первом матче ЧМ по баскетболу

31 августа 2019     9
Сборная России обыграла Нигерию в первом матче ЧМ по баскетболу

Сборная России в субботу, 31 августа, одержала победу над командой Нигерии в первом матче предварительного группового этапа Кубка мира по баскетболу.

Встреча, состоявшаяся в китайском Ухане, завершилась со счетом 82:77, пишет «Газета.Ру».

В составе россиян 16 очков набрал Михаил Кулагин, 14 — Андрей Воронцевич. У нигерийцев 18 очков заработал Джош Окоги.

Во втором туре российская сборная встретится с баскетболистами из Южной Кореи.

Ранее в субботу сообщалось, что женская сборная России по баскетболу среди игроков не старше 16 лет выиграла чемпионат Европы.

Источник: Газета Известия

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