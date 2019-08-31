Сборная России обыграла Нигерию в первом матче ЧМ по баскетболу

Ранее в субботу сообщалось, что женская сборная России по баскетболу среди игроков не старше 16 лет выиграла чемпионат Европы .

Во втором туре российская сборная встретится с баскетболистами из Южной Кореи.

В составе россиян 16 очков набрал Михаил Кулагин, 14 — Андрей Воронцевич. У нигерийцев 18 очков заработал Джош Окоги.

Встреча, состоявшаяся в китайском Ухане, завершилась со счетом 82:77, пишет «Газета.Ру» .

Сборная России в субботу, 31 августа, одержала победу над командой Нигерии в первом матче предварительного группового этапа Кубка мира по баскетболу.

Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России. Об этом сообщает радиостанция …



Сборная России обыграла Нигерию в первом матче ЧМ по баскетболу Сборная России в субботу, 31 августа, одержала победу над командой Нигерии в первом матче предварительного группового этапа Кубка мира по …



Крымскую косметику будут поставлять в Сирию Произведенную в Крыму косметику будут поставлять в Сирийскую Арабскую Республику в рамках соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. Соглашение было подписано в …



10 кораблей Черноморского флота вернулись в пункты базирования Порядка 10 кораблей Черноморского флота вернулись в пункты постоянного базирования в Севастополе и Новороссийске после командно-штабных учений под руководством командующего войсками …

