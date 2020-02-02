Сборная России по мини-футболу вышла в финальную часть чемпионата мира

Российская сборная вышла в финальную часть чемпионата мира по мини-футболу.
Россияне в субботу, 1 февраля, обыграли хорватов со счетом 4:3 в заключительном матче элитного раунда квалификации. Встреча состоялась в Осиеке (Хорватия), передает «РИА Новости».
Хорваты заняли в группе второе место и поборются за путевку на ЧМ в раунде плей-офф.
Финальный турнир чемпионата мира-2020 пройдет в сентябре-октябре в Литве.
Сборная России, серебряный призер предыдущего чемпионата мира, сыграет в финальной части мундиаля в четвертый раз подряд.
Источник: Газета Известия