Сборная России по мини-футболу вышла в финальную часть чемпионата мира

2 февраля 2020     17
Сборная России по мини-футболу вышла в финальную часть чемпионата мира

Российская сборная вышла в финальную часть чемпионата мира по мини-футболу.

Россияне в субботу, 1 февраля, обыграли хорватов со счетом 4:3 в заключительном матче элитного раунда квалификации. Встреча состоялась в Осиеке (Хорватия), передает «РИА Новости».

Хорваты заняли в группе второе место и поборются за путевку на ЧМ в раунде плей-офф.

Финальный турнир чемпионата мира-2020 пройдет в сентябре-октябре в Литве.

Сборная России, серебряный призер предыдущего чемпионата мира, сыграет в финальной части мундиаля в четвертый раз подряд.

Источник: Газета Известия

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