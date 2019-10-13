Сборная России по футболу вышла на Евро-2020

13 октября 2019     40
Сборная России по футболу вышла на Евро-2020

Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Кипра в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась 13 октября в Никосии и завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян. На девятой минуте счет открыл полузащитник Денис Черышев. На 22-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Магомед Оздоев. На 27-й минуте защитник Кипра Костас Лаифис получил красную карточку за грубый подкат. Во втором тайме голами отметились форвард Артем Дзюба (79-я минута), хавбек Александр Головин (89-я минута) и Черышев (90+2).

Таким образом, сборная России набрала 21 очко в группе I и обеспечила себе выход в финальную стадию Евро-2020. Лидером группы является команда Бельгии, набравшая 24 очка из 24 возможных и также получившая путевку на чемпионат Европы. Киприоты занимают третье место, имея в активе 10 очков.

Следующий матч сборная России проведет 16 ноября. Соперником станет команда Бельгии.

Источник: Лента.Ру

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