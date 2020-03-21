Сборная России по хоккею после отмены ЧМ будет готовиться к Олимпиаде

После отмены чемпионата мира по хоккею из-за распространения коронавируса сборная России продолжит подготовку к следующим международным соревнованиям. Об этом говорится в опубликованном в субботу, 21 марта, сообщении на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).

«Национальная сборная России, как и все другие сборные системы ФХР, продолжит подготовку к следующим международным стартам, главным из которых станет Олимпиада-2022», ― отмечается в сообщении.

Также в ФХР выразили надежду на то, что часть отмененных турниров, например, Юниорский чемпионат мира, будет перенесена на другие сроки.

Ранее в этот день стало известно, что чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая, отменен на фоне распространения коронавирусной инфекции в мире. Президент IIHF Рене Фазель отметил, что коронавирус ― глобальная проблема, которая требует больших усилий со стороны госорганов. По его словам, сейчас нужно сделать всё возможное, чтобы поддержать эту борьбу.

17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес чемпионат Европы на лето 2021 года из-за вспышки коронавируса. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. Континентальное первенство перенесли впервые.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 21 марта, в мире заболело более 288 тыс. человек, вылечились более 93 тыс. пациентов, умерли 11 949 человек.

Источник: Газета Известия