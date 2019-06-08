Сборная России разгромила Сан-Марино со счетом 9:0 в отборочном матче к ЧЕ-2020

Сборная России по футболу обыграла национальную команду Сан-Марино в третьем матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась на «Мордовии Арене» и завершилась победой хозяев со счетом 9:0. Российская команда повела в счете на 25-й минуте благодаря автоголу защитника соперника Микеле Чеволи. Форвард Артем Дзюба отличился покером (31-я минута с пенальти, 73-я и 76-я, 88-я), также в составе россиян забили полузащитник Антон Миранчук (41-я) и нападающий Федор Смолов (77-я, 83-я).

После трех матчей отборочного турнира сборная России набрала шесть очков и пока располагается на первом месте в группе I. В 21-45 по московскому времени между собой сыграют остальные соперники российской команды: Бельгия встретится с Казахстаном, а Шотландия с Кипром.

Прямые путевки на Евро получат сборные, занявшие два первых места в турнирной таблице своей группы. Соревнования пройдут летом 2020 года в 12 городах, одним из которых станет Санкт-Петербург.

Источник: Лента.Ру