Сборная России разгромила Сан-Марино со счетом 9:0 в отборочном матче к ЧЕ-2020

8 июня 2019     24
Сборная России разгромила Сан-Марино со счетом 9:0 в отборочном матче к ЧЕ-2020

Сборная России по футболу обыграла национальную команду Сан-Марино в третьем матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась на «Мордовии Арене» и завершилась победой хозяев со счетом 9:0. Российская команда повела в счете на 25-й минуте благодаря автоголу защитника соперника Микеле Чеволи. Форвард Артем Дзюба отличился покером (31-я минута с пенальти, 73-я и 76-я, 88-я), также в составе россиян забили полузащитник Антон Миранчук (41-я) и нападающий Федор Смолов (77-я, 83-я).

После трех матчей отборочного турнира сборная России набрала шесть очков и пока располагается на первом месте в группе I. В 21-45 по московскому времени между собой сыграют остальные соперники российской команды: Бельгия встретится с Казахстаном, а Шотландия с Кипром.

Прямые путевки на Евро получат сборные, занявшие два первых места в турнирной таблице своей группы. Соревнования пройдут летом 2020 года в 12 городах, одним из которых станет Санкт-Петербург.

Источник: Лента.Ру

Сейчас читают:

Комиссия по ЧС приняла решение по «Вымпелу-1» и «Вымпелу-2»
Комиссия по ЧС приняла решение по «Вымпелу-1» и «Вымпелу-2»

Работы по сносу 37 гаражей, которые были повреждены стихией, начнутся 9 июня в 12:00. Такое решение сегодня приняла специально созванная …


Сборная России разгромила Сан-Марино со счетом 9:0 в отборочном матче к ЧЕ-2020
Сборная России разгромила Сан-Марино со счетом 9:0 в отборочном матче к ЧЕ-2020

Сборная России по футболу обыграла национальную команду Сан-Марино в третьем матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Об этом сообщает корреспондент …


Беглов рассказал Путину о развитии Петербурга
Беглов рассказал Путину о развитии Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинформировал президента России Владимира Путина о развитии города. Об этом в субботу, 8 …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты