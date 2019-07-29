Сборы за использование радиочастот предложили передать ФНС

29 июля 2019     19
Сборы за использование радиочастот предложили передать ФНС

Счетная палата (СП) России предложила передать функцию обязательного сбора с операторов связи за использование радиочастот от Роскомнадзора (РКН) в ведение Федеральной налоговой службы (ФНС). С соответствующим документом «Известия» ознакомились в понедельник, 29 июля.

По мнению аудиторов, это должно будет повысить качество администрирования платежа. Дело в том, что далеко не все ответственно подходят к его перечислению: за 2015–2018 годы 99% пользователей хотя бы один раз задерживали перевод денег за частоты в бюджет. В среднем за квартал просрочку платежа до 30 дней допускают 3,5 тыс. компаний — 22,6% от их общей численности, отметили в СП.

При этом в РКН на просьбу «Известий» прокомментировать заявления СП сообщили, что администрирование сбора ведется на должном уровне.

В целом платеж за радиочастоты — фактически квазиналог, поэтому его закрепление в Налоговом кодексе выглядит логичным, считают в палате. Аудиторы напомнили, что ранее было решено передать ФНС пять других неналоговых сборов со схожими признаками: экологический, утилизационный, туристический, «Платон», а также обязательные отчисления операторов связи.

В ФНС по поводу эффективности администрирования предложили обратиться в Минфин. Там посоветовали адресовать эти вопросы РКН. На просьбу прокомментировать целесообразность передачи сбора в ФНС в министерстве не ответили.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 30 июля.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

В Севастополе ремонт моста через суходол закончат до конца года
В Севастополе ремонт моста через суходол закончат до конца года

Перекресток улицы Дмитрия Ульянова с улицей Пожарова планируют реорганизовать во время ремонта моста через суходол по проспекту Гагарина. Об этом …


Дмитрий Медведев в Севастополе провел встречу с главой Республики Крым
Дмитрий Медведев в Севастополе провел встречу с главой Республики Крым

Председатель Правительства России и глава Крыма обсуждали наполнение республиканского бюджета по итогам первого полугодия. Общий объем средств, сообщил у себя …


В США рассказали подробности об открывшем стрельбу на фестивале еды
В США рассказали подробности об открывшем стрельбу на фестивале еды

22:28 В полиции рассказали подробности о стрелке, который подозревается в убийстве трёх человек на фестивале еды в Калифорнии. По данным …


Очередное обсуждение создания кластера на мысе Хрустальный всё-таки состоялось
Очередное обсуждение создания кластера на мысе Хрустальный всё-таки состоялось

Сегодня в Севастополе состоялась экспертно-аналитическая сессия по вопросам взаимодействия будущего культурного кластера на мысе Хрустальный с муниципальными и образовательными учреждениями города. …


Вести Севастополь 29.07.2019
Вести Севастополь 29.07.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Проблемы в медицине, работа в рамках свободной экономической зоны и уровень зарплат в Севастополе. Премьер -министр …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты