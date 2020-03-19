Сборы по программированию Moscow Pre-Finals Workshop пройдут в онлайн-режиме

Сборы по программированию Moscow Pre-Finals Workshop, которые традиционно организует Московский физико-технический институт (МФТИ), впервые полностью пройдут в онлайн-режиме. Об этом сообщает пресс-служба международного образовательного проекта Moscow Workshops 19 марта.

«Подобное решение вызвано неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса и последовавшими указаниями правительства Москвы и Московской области, а также внутренним распоряжением МФТИ», — говорится в сообщении, поступившем в «Известия».

Сборы организуются для студентов со всего мира перед ежегодным финалом олимпиады по программированию. В этом году они должны были состояться в период с 18 по 26 апреля. До переноса сбор на очное участие зарегистрировались участники из 11 стран: Армении, Бразилии, Египта, Казахстана, Мексики, России, Румынии, Сингапура, США, Тайваня, Украины и Франции.

Теперь студенты будут в дистанционном режиме слушать лекции, разбирать задания, решать онлайн-раунды соревнований, задавать вопросы и консультироваться с тренерами. В течение трех месяцев с начала сборов будет открыт доступ к раундам соревнований, примерам заданий, видеозаписям и текстовым материалам лекций. После сборов все участники получат электронные сертификаты о прохождении обучения.

«В этом году эпидемиологическая обстановка не позволяет провести мероприятие очно, но онлайн-формат участия никак не повлияет на качество самих сборов. Наша команда и тренеры Moscow Workshops сделают все возможное, чтобы обеспечить командам полную информационную поддержку и комфортное обучение», — отметил проректор по международным программам и цифровым инновациям МФТИ, основатель Moscow Workshops Алексей Малеев.

Обучение будет проводиться на английском языке в разных по уровню сложности группах: в дивизионе соберутся опытные команды, нацеленные на победу в финале чемпионата мира; в дивизионе B окажутся команды, желающие потренироваться перед следующим сезоном. Компания AIM Tech вручит грант студентам, предложившии наиболее сложный и оригинальный набор задач.

В последние дни сборов, 25 и 26 апреля, участники сборов смогут принять участие в фестивале по искусственному интеллекту и спортивному программированию RuCode, мероприятие также переведут в распределённый (на площадках своих учебных заведений) или онлайн-режим.

Moscow Workshops — международный образовательный проект, зародившийся в 2012 году на кампусе МФТИ, чтобы дать возможность студентам реализовать свои навыки на соревнованиях по программированию. В сборах уже приняли участие уже 3 тысяч студентов более 58 стран, 11 из 12 медалистов финала чемпионата мира по программированию учились в проекте. В 2019 году сборы прошли в Пекине, Сингапуре, Маскате, Бишкеке, Риге, Гродно, Иркутске, Владивостоке и Москве.

Источник: Газета Известия