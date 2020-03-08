Сваха из «Давай поженимся!» призвала наказывать россиянок ремнем за сожительство

8 марта 2020     13
Сваха из «Давай поженимся!» призвала наказывать россиянок ремнем за сожительство

Телеведущая, сваха в программе «Давай поженимся!» Роза Сябитова призвала наказывать россиянок ремнем за сожительство без брака. Об этом она сказала во время общения с радиостанцией «Говорит Москва».

«Если любовь не работает, я имею в виду хорошие отношения, может, ремень взять? И напомнить этим дочерям, что вообще-то они тут не в вакууме живут, и что существуют матери», — отметила она. Сябитова пояснила свое требование тем, что молодые россиянки «рожают не для себя, а именно для семьи» и что сожительство вредит, как правило, женщине.

По словам телесвахи, если девушки не будут понимать по-хорошему, то значит «надо поступать по-плохому», ведь «разгребать придется всей семье» в случае рождения детей. «Конечно, девушке нельзя такие вещи делать и тем более рожать. Здесь половина ее вины», — добавила она.

Сябитова уверена, что среди мужчин есть те, кто предпочитают узаконивать отношения и не вступать «ни в какое сожительство а-ля гражданский брак». Ведущая уточнила, что это учителя, пожарные, военные и врачи. «Лучше мужиков нет просто-напросто», — заключила она.

Ранее Сябитова отчитала жительницу города Иваново, предложившую президенту России Владимиру Путину жениться на ней. Она назвала поступок Юлии Шиловой «чистой воды хайпом» и показателем весеннего обострения у невест.

Источник: Лента.Ру

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