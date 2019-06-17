Свыше 250 экскурсий провели в московском метро с начала года

Больше 250 экскурсий провели в московском метрополитене с начала 2019 года. Об этом 17 июня сообщается на сайте столичной мэрии.

По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, пассажиры стали посещать такие туры в два раза чаще. Так, за полгода на них побывали свыше 2,5 тыс. человек. Прогулки по подземке ведут гиды, получившие аккредитацию в рамках проекта «Экскурсии в метро», пишет «Москва 24».

Туры по метро проводят по 25 авторским маршрутам, что позволяет больше узнать об истории строительства, архитектуре и особенностях подземки. Выбрать тур можно на сайте проекта tour.mosmetro.ru в разделе «Все экскурсии». Там же доступна информация о стоимости и длительности прогулки, а также рейтинг гида и отзывы посетителей.

Ликсутов обратил внимание на появление новых маршрутов. Например, доступна экскурсия на временно закрытую станцию метро «Деловой центр» Солнцевской линии. Участников пригласят в кабину дежурного по станции, покажут в режиме реального времени, как контролируется движение поездов, позволят выйти на специальный служебный мостик, откуда можно будет рассмотреть инфраструктуру метро, а также проведут в машинный зал эскалатора.

Все экскурсии проводят с соблюдением правил безопасности, в часы пик прогулок нет, чтобы не мешать пассажирам, пишет агентство городских новостей «Москва».

Мэр Москвы Сергей Собянин 3 июня запустил движение по первому участку Некрасовской линии столичной подземки.

Источник: Газета Известия