Священные могилы индейцев взорвали для строительства «стены Трампа»

10 февраля 2020     16
Священные могилы индейцев взорвали для строительства «стены Трампа»

Строительство барьера на границе США и Мексики, известного как «стена Трампа», затронет заповедник, где находятся священные могилы одного из проживавших здесь индейских племен. Об этом сообщает The Washington Post.

Как рассказал изданию член Палаты представителей от этого региона Рауль Гриялва (Raúl Grijalva), взрывные работы идут на холме Монумент Хилл, где индейцы народа папаго с честью хоронили хоронили врагов, убитых в бою — в основном из племен апачей.

«На этой неделе Трамп взорвал священный холм коренных американцев на общественной земле, чтобы построить свою расистскую стену», — написал у себя в Twitter политик, сам принадлежащий к этой индейской народности.

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Он также рассказал, что работы полностью изменили облик холма. При этом с индейцами, исторически владеющими этими землями, власти предварительно не консультировались. Сообщается, что строительство угрожает существованию 22 памятников археологии. Сам факт постройки стены в местности, исторически используемой для ритуалов, оскверняет ее, подчеркнул Гриялва.

Служба таможенного и пограничного контроля США, ответственная за строительство стены, ранее сообщила о том, что организует контролируемые взрывы в этой местности, но не ответила The Washington Post на запрос о прояснении ситуации.

Трамп выдвигал постройку барьера на границе между США и Мексикой как часть своей предвыборной программы в 2016 году. Он вводил режим ЧП на территории страны, чтобы перераспределить средства из других проектов. Летом 2019-го Верховный суд одобрил выделение 2,5 миллиарда долларов из фондов Пентагона на строительство стены.

Стена на границе США и Мексики предназначена для предотвращения незаконного перехода границы мексиканцами.

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Источник: Лента.Ру

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