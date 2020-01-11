Сделавшую российского мальчика миллионером блогершу раскритиковали в сети

Сделавшую российского мальчика миллионером блогершу Наталью Мишину раскритиковали подписчики. Она сообщила об этом на своей странице в Instagram.

Под публикацией женщины о сборе денег для семьи школьника некоторые юзеры написали о том, что это хорошая реклама маркетологов. Другие отметили, что история похожа на выдуманную. «На Автобусе подьехала — ясно сказочница», — написал один из пользователей. «Очень грамотно телочка пропиарилась на пустом месте. Браво», — добавил другой. Однако нашлись те, кто заступился за блогершу. «Пиар, хайп, дешевая реклама за 5 тысяч рублей…чего тут только не пишут. А я вот улыбнулась, так радостно за него и за маму», — написала пользовательница.

Мишина пожаловалась на критику и добавила, что некоторые недовольны освещением этой истории в СМИ. По ее словам, людям не нравится, что она помогла этому мальчику, а не действительно нуждающимся, по мнению ее аудитории. «Хочется собрать в кучу эти сообщения и ответить: вы вообще кем себя возомнили, что можете судить, кто достоин чуда. И как участникам события вести себя», — написала женщина.

Ранее сообщалось, что в города Камень-на-Оби Алтайского края мальчик оплатил проезд блогерше Наталье Мишиной и ее сыну в автобусе, когда мать успокаивала ребенка. После этого она призвала подписчиков помочь мальчику и его семье. Мишина выложила историю в социальной сети с реквизитами карты матери школьника, за сутки было собрано 1,5 миллиона рублей.

Источник: Лента.Ру