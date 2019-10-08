Севастополь освоил треть средств в рамках ФЦП

Федеральная целевая программа развития в Севастополе в этом году исполнена на треть от запланированного. Об этом заявил вице-губернатор Денис Солодовников.

«По состоянию на 1 октября у нас освоение средств составило порядка 4,23 млрд рублей, что составляет 34,7% от бюджетных назначений соглашения. Это, конечно, немного», — сказал он, выступая в законодательном собрании города.

Введены «дорожные карты» по каждому объекту ФЦП, чтобы учитывать риски ее выполнения. Каждый объект получил куратора среди сотрудников городского правительства, передает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Ранее сообщалось, что в новой редакции федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма должны появиться еще 53 объекта, которые будут построены в Севастополе. В основном это объекты газификации, водообеспечения. Власти города обращались к федеральному центру с просьбой внести в ФЦП строительство 12 причалов.

Источник: Газета Известия