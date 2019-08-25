Северная Корея заявила об испытаниях сверхмощной ракетной установки

Северная Корея успешно провела испытания новой сверхмощной ракетной пусковой установки. Об этом сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Запуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Тесты показали, что все характеристики системы соответствуют норме.

Как сообщает агентство, Ким Чен Ын призвал активизировать разработку собственного стратегического и тактического оружия, чтобы «решительно противодействовать постоянно растущим военным угрозам и наступательному давлению враждебных сил».

24 августа стало известно, что Северная Корея запустила ракеты в Японское море. Всего было выпущено два снаряда, их характеристики неизвестны. По данным Министерства обороны Японии, запущенные КНДР ракеты были баллистическими.

Источник: Лента.Ру