Северная Корея заявила об испытаниях сверхмощной ракетной установки

25 августа 2019     22
Северная Корея заявила об испытаниях сверхмощной ракетной установки

Северная Корея успешно провела испытания новой сверхмощной ракетной пусковой установки. Об этом сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Запуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Тесты показали, что все характеристики системы соответствуют норме.

Как сообщает агентство, Ким Чен Ын призвал активизировать разработку собственного стратегического и тактического оружия, чтобы «решительно противодействовать постоянно растущим военным угрозам и наступательному давлению враждебных сил».

24 августа стало известно, что Северная Корея запустила ракеты в Японское море. Всего было выпущено два снаряда, их характеристики неизвестны. По данным Министерства обороны Японии, запущенные КНДР ракеты были баллистическими.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Северная Корея заявила об испытаниях сверхмощной ракетной установки
Северная Корея заявила об испытаниях сверхмощной ракетной установки

Северная Корея успешно провела испытания новой сверхмощной ракетной пусковой установки. Об этом сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на Центральное телеграфное …


Британский парламент может остановить свою работу для реализации Brexit
Британский парламент может остановить свою работу для реализации Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон изучает вариант приостановления работы парламента для реализации выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения об условиях …


Первый президент Украины назвал недостатки Порошенко
Первый президент Украины назвал недостатки Порошенко

00:34 Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о недостатках бывшего украинского лидера Петра Порошенко. © Reuters Как он заявил в программе «Большое …


В Балаклаве мужчина упал со скалы и разбился насмерть
В Балаклаве мужчина упал со скалы и разбился насмерть

Сегодня утром недалеко от пляжа Васили мужчина упал со смотровой площадки на камни, сообщила пресс-служба Центра гражданской зашиты (ЦГЗ) Севастополя. …


Боксер Ковалев посвятил победу погибшему Дадашеву
Боксер Ковалев посвятил победу погибшему Дадашеву

Российский боксер Сергей Ковалев в эфире «Первого канала» прокомментировал победу над британцем Энтони Ярдом в бою за титул чемпиона мира …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты