Северная Корея испытала новые тактические управляемые ракеты

22 марта 2020     12
Северная Корея испытала новые тактические управляемые ракеты

Северная Корея испытала новые тактические управляемые ракеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство.

Испытания проходили в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына. Снаряды были запущены из района округа Сончхон в провинции Пхенан-Пукто. Максимальная дальность полета ракет достигала около 410 километров, а высота — почти 50 километров.

По словам северокорейского лидера, оружейные системы, которые недавно были разработаны КНДР, внесут решающий вклад в «эпохальное изменение оборонной стратегии» государства.

Ким Чен Ын заявил, что огневую мощь Северной Коре необходимо укреплять, чтобы «иметь возможность уничтожить любого врага», который совершит военные действия против КНДР.

В декабре стало известно, что Северная Корея построила несколько дополнительных площадок для запуска ракет. Предполагалось, что северокорейское правительство успело построить несколько десятков объектов с лета 2019 года.

Источник: Лента.Ру

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