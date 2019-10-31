Северная Корея необычно пустила ракеты в сторону Японии

31 октября 2019     18
Северная Корея необычно пустила ракеты в сторону Японии

Северная Корея запустила две ракеты в море между Корейским полуостровом и Японией. Об этом сообщает Reuters.

По данным Комитета начальников штабов Южной Кореи, «неопознанные снаряды» запустили из провинции Пхенан-Намдо в центральной части КНДР. Власти Японии в свою очередь отметили, что ракеты, вероятно, были баллистическими, они упали в воду за пределами исключительной экономической зоны страны.

Агентство пишет, что запуск был необычным: он прошел во второй половине дня. Это стало отклонением от привычных пусков, которые в последние полгода проходили на рассвете.

Кроме того, пуски прошли в день, когда южнокорейский президент Мун Чжэ Ин хоронил свою мать. Вечером 30 октября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передал ему глубочайшие соболезнования.

В этом году Северная Корея провела испытания нескольких новых конструкций ракет. Среди них — баллистическая ракета для подводной лодки, которую тестировали 2 октября.

Пхеньян указывает, что новые вооружения ему нужны для защиты от боевых самолетов и оружия, приобретенного Южной Кореей, включая усовершенствованный американский истребитель-невидимку F-35. КНДР при этом обвиняет Сеул и Вашингтон в продолжении враждебной политики, в том числе через совместные военные учения.

В начале октября сообщалось, что президент США Дональд Трамп готов частично снять санкции с Северной Кореи.

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Источник: Лента.Ру

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