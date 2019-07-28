Северная Корея отпустила задержанное российское судно

28 июля 2019     13
Северная Корея отпустила задержанное российское судно

Власти Северной Кореи отпустили рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» и его экипаж, сообщает посольство России в КНДР на своей странице в Facebook.

«В 16.00 (время местное) капитан В.Л. Веревка был проинформирован корейской стороной об освобождении, в 19.30 судно отошло от причала порта Вонсан и взяло курс на Сокчо (Республика Корея), где два члена экипажа — граждане Южной Кореи — сойдут на берег», — сказано в сообщении дипмиссии.

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08:57 — 24 июля

Отмечается, что в настоящее время продолжается выяснение обстоятельств задержания российского судна.

Ранее власти КНДР заявили, что экипаж и корабль должны вернуться на родину после проверки. Российский капитан корабля признал факт его захода в территориальные воды Северной Кореи.

Рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» с 15 россиянами и двумя южнокорейцами на борту было захвачено в ночь на 17 июля. Оно направлялось из южнокорейского порта Сокчо в Японское море для добычи краба. Причиной ареста КНДР называет пересечение границы «зоны военного охранения», которую КНДР произвольно установила в 50 морских милях от берега.

Источник: Лента.Ру

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