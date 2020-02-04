«Северный поток-2» назвали обоюдовыгодной сделкой

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал проект газопровода «Северный поток-2» обоюдовыгодной сделкой в интервью видеоагентства RT Ruptly.

По его словам, проект выгоден и Германии, и Европе в целом, поскольку направлен на энергетическую безопасность Европы. Нечаев отметил поддержку правительства ФРГ в строительстве газопровода.

«Мы знаем, что и европейские фирмы — не только немецкие, но и других стран — настроены на продолжение этого сугубо экономического проекта», — отметил он. Посол также подчеркнул, что европейские компании не рассматривают всерьез заявления о том, что Россия таким образом намерена использовать какое-либо энергетическое оружие.

«Эта сделка, как принято сейчас говорить, сугубо обоюдная, обоюдовыгодная», — заметил посол. Он напомнил, что для Германии проект является важным, поскольку сейчас страна находится на пути энергетического разворота, отказываясь от атомной и угольной энергетики.

Ранее сообщалось, что США намерены ввести очередные санкции против «Северного потока-2». Предполагается, что под новые ограничения могут попасть европейские инвесторы, которые участвуют в проекте, а также фирмы, которые захотят покупать газ.

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против проекта «Северный поток-2» и участников его строительства. После этого швейцарская компания Allseas прекратила работы по укладке труб, из-за чего строительство фактически остановилось, а сроки ввода объекта в эксплуатацию сдвинулись на несколько месяцев.

Источник: Лента.Ру