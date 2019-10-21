Сейф со скрытой дверью помог хитрецу украсть миллионы

Гонконгская полиция разыскивает мошенника, который украл крупную денежную сумму при помощи специального сейфа. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Жертвой преступника стал китайский бизнесмен, который приехал в Гонконг из Шэньчжэня. Там он обратился в ювелирную фирму, чтобы приобрести золотые слитки. Его встретил худощавый мужчина средних лет в красной рубашке. Он отвел предпринимателя в кабинет, положил его деньги в сейф, а затем ушел за золотом.

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00:06 — 11 октября

После трех часов ожидания китаец начал подозревать, что мужчина в красной рубашке больше не вернется. Он позвонил в полицию и рассказал о произошедшем. Когда полицейские вскрыли сейф, внутри оказалось пусто. Хотя его никто не открывал, лежавшие в нем деньги исчезли.

При дальнейшем расследовании выяснилось, что ювелирная фирма сняла этот офис всего несколько месяцев назад. Сейф был встроен в стену между двумя кабинетами и открывается из обоих помещений. По всей видимости, пока предприниматель ждал, преступник зашел в соседний кабинет и открыл сейф с другой стороны. Затем он достал деньги и скрылся с добычей.

Пострадавший лишился 5,6 миллионов гонконгских долларов (45,6 миллионов рублей).

Источник: Лента.Ру