Сейф со скрытой дверью помог хитрецу украсть миллионы

21 октября 2019     15
Сейф со скрытой дверью помог хитрецу украсть миллионы

Гонконгская полиция разыскивает мошенника, который украл крупную денежную сумму при помощи специального сейфа. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Жертвой преступника стал китайский бизнесмен, который приехал в Гонконг из Шэньчжэня. Там он обратился в ювелирную фирму, чтобы приобрести золотые слитки. Его встретил худощавый мужчина средних лет в красной рубашке. Он отвел предпринимателя в кабинет, положил его деньги в сейф, а затем ушел за золотом.

Материалы по теме

00:06 — 11 октября

После трех часов ожидания китаец начал подозревать, что мужчина в красной рубашке больше не вернется. Он позвонил в полицию и рассказал о произошедшем. Когда полицейские вскрыли сейф, внутри оказалось пусто. Хотя его никто не открывал, лежавшие в нем деньги исчезли.

При дальнейшем расследовании выяснилось, что ювелирная фирма сняла этот офис всего несколько месяцев назад. Сейф был встроен в стену между двумя кабинетами и открывается из обоих помещений. По всей видимости, пока предприниматель ждал, преступник зашел в соседний кабинет и открыл сейф с другой стороны. Затем он достал деньги и скрылся с добычей.

Пострадавший лишился 5,6 миллионов гонконгских долларов (45,6 миллионов рублей).

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Сейф со скрытой дверью помог хитрецу украсть миллионы
Сейф со скрытой дверью помог хитрецу украсть миллионы

Гонконгская полиция разыскивает мошенника, который украл крупную денежную сумму при помощи специального сейфа. Об этом сообщает издание South China Morning …


Ректор МФТИ рассказал о планах по сокращению отъезда выпускников за рубеж
Ректор МФТИ рассказал о планах по сокращению отъезда выпускников за рубеж

Ректор МФТИ Николай Кудрявцев рассказал в интервью «Известиям», что вуз готов добиться сокращения числа уезжающих за рубеж выпускников вдвое за …


Ошибка российского голкипера рассмешила болельщиков
Ошибка российского голкипера рассмешила болельщиков

Российский вратарь клуба «Газишехир Газиантеп» Юрий Лодыгин допустил ошибку в матче чемпионата Турции с «Трабзонспором», чем рассмешил пользователей социальных сетей. …


В Сербии назвали визит Медведева успешным
В Сербии назвали визит Медведева успешным

23:13 Глава Сербской радикальной партии Воислав Шешель заявил, что визит в страну премьер-министра России Дмитрия Медведева был очень успешным. © …


Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии
Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция возобновит военную операцию, если США не выполнят договоренность по выводу курдских войск. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты