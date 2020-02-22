Секретарь СНБО предупредил о «профессиональных подстрекателях» в Новых Санжарах

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов предупредил о «профессиональных подстрекателях», которые оказались среди протестующих в Новых Санжарах. Об этом сообщает «Укринформ».

«Эти люди являются профессиональными, и когда такая ситуация происходит, они подстрекательство проводят, а потом исчезают», — заявил Данилов, подчеркнув, что они никак не связаны с поселком. Как отметил секретарь СНБО, сейчас «есть новая теория, что это “вирусологи “в спортивной одежде».

Источник: Лента.Ру