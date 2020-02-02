«Сельта» со Смоловым проиграла «Валенсии» в матче чемпионата Испании

«Сельта» в гостях уступила «Валенсии» в рамках 22-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0, пишет «Газета.Ру».

Гол на 77-й минуте забил полузащитник хозяев Карлос Солер после передачи форварда Родриго.

На 78-й минуте на поле вышел на замену игрок сборной России Федор Смолов.

Россиянин 30 января перешел «Сельту» на правах аренды до конца текущего сезона.

Права на Смолова принадлежат московскому «Локомотиву». Он перешел к «железнодорожникам» из «Краснодара» в 2018 году. За «Локо» Смолов провел 36 матчей и забил девять мячей.

Источник: Газета Известия