Семьи погибших при крушении «Боинга» над Донбассом обратились к России

Семьи людей, погибших при крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года, обратились к России. Их заявление опубликовала «Новая газета».

Родные погибших призвали российские власти сотрудничать со следствием и признать свою часть ответственности за катастрофу. Они попросили не утаивать правду о трагедии и найти ответственных за произошедшее несмотря на то, что это не сможет уменьшить их горе.

Родственники жертв заявили, что Россия распространяла недостоверные и противоречивые сведения о случившемся, чтобы скрыть правду. Они призвали «прекратить лицемерно отпираться, сеять ложь и обман».

«Мы хотим, чтобы те, кто несет прямую ответственность за совершение этого преступления, включая вышестоящее командование, были названы, чтобы история знала их имена и их действия. <...> Нельзя убить невинных и избежать последствий», — сказано в заявлении. Семьи погибших продолжат призывать виновных к ответу, пока справедливость не будет восстановлена.

Источник: Лента.Ру