Семья из трех человек погибла при пожаре в Курганской области

12 января 2020     38
Семья из трех человек погибла при пожаре в Курганской области

Семья из трех человек погибла при пожаре в частном доме в селе Чистопрудное Шадринского района Курганской области. Об этом сообщается в воскресенье, 12 января, на сайте регионального следственного управления СК РФ.

Отмечается, что в результате пожара погибли две женщины 1940 и 1970 годов рождения, а также мужчина 1937 года рождения.

«Причиной возгорания в доме стало неосторожное обращение с огнем», — говорится в сообщении.

По факту гибели людей следователи управления СК РФ по Курганской области начали проверку, все обстоятельства пожара устанавливаются.

8 января крупный пожар произошел в селе Матвеевка в Хабаровском крае. Загорелся двухквартирный деревянный дом. В результате погибли двое мужчин.

Источник: Газета Известия

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