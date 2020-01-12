Семь стран лишили права голоса в ООН

12 января 2020     22
Семь стран лишили права голоса в ООН

Семь государств-членов Организации объединенных наций (ООН) лишили права голова в Генассамблее из-за неуплаты взносов в бюджет организации. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что на Ливан, Венесуэлу, Центральноафриканскую Республику, Гамбию, Лесото, Тонга и Йемен наложили временные ограничения, поскольку долг этих стран превысил по размеру платеж за последние два года. Лишение права голоса в ООН предусмотрено статьей 19 Устава организации.

В 2019 году членские взносы внесли 146 из 193 стран ООН, 47 государств не погасили задолженность, отмечает Anadolu. Долг США перед ООН составляет 491 миллион долларов.

В 2017 году власти Израиля пригрозили лишить ОНН поддержки и финансирования, пока организация не изменит свое отношение к еврейскому государству.

Крупнейшим донором ООН выступают США, чей взнос достигает 2,6 миллиарда долларов — это 22 процента бюджета.

Источник: Лента.Ру

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