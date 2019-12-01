Семь человек тяжело пострадали в слетевшем с трассы автобусе в Забайкалье

Семь человек, по предварительным данным, серьезно пострадали после того, как автобус слетел с трассы недалеко от станции Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края. Об этом сообщили журналистам в краевом Минздраве в воскресенье, 1 декабря.

«По предварительной информации, семеро тяжело пострадавших. На месте работает пять бригад скорой помощи», — цитирует сообщение пресс-службы «РИА Новости».

По предварительной информации, автобус был туристическим, в нем находились 43 пассажира и водитель. Сейчас на месте ДТП работают экстренные службы

Ранее сообщалось, что в автобусе находились 18 человек.

22 ноября в Омске иномарка столкнулась с автобусом. Пострадал один человек.

Источник: Газета Известия