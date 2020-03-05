Сенатор Косачев оценил итоги переговоров Путина и Эрдогана по Идлибу

Новые договоренности РФ и Турции по Идлибу, достигнутые российским и турецким лидерами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом на встрече в Москве, не гарантируют возникновения новых кризисов, однако вызывают оптимизм. Таким мнением на своей странице в Facebook поделился в четверг, 5 марта, глава комитета Совета Федерации по международным делаем Константин Косачев.

«Сегодня согласован новый документ в развитие этих договоренностей. И это дает повод для оптимизма. Хотя и не гарантирует от новых кризисов. Восток дело тонкое, а где тонко, часто рвется. Особенно, если в этом многие заинтересованы, в том числе — далекие от Востока силы. Сегодня у них не получилось, а у Путина и Эрдогана — получилось, и это главное», — написал сенатор.

Косачев отметил, что ключевой итог этого обсуждения в том, что найдены взаимоприемлемые решения проблемы обострения в сирийском Идлибе.

«Переговоры были ожидаемо непростыми, но тем весомее итог. А он заключается не просто в рукопожатиях под камеру, и не только в заявлениях о продолжении работы по Идлибу. Хотя, с учетом накала обстановки до того, и это было бы отличным результатом», — подчеркнул Косачев.

Парламентарий отметил, что данная встреча для многих была неожиданным событием. Вместе с тем, в пользу этих переговоров было три фактора: негативный опыт прежних лет, включая гибель российских военных; взаимное уважение интересов и дипломатическая линия президента России в международных делах.

«Судя по всему, президент Эрдоган при всей его воинственности также почувствовал вкус к дипломатии, которая может сберечь много жизней и развязать те узлы, которые кажутся безнадежными», — подытожил Косачев.

Ранее в этот же день Путин заявил, что шестичасовые переговоры с Эрдоганом были непростыми, но закончились позитивно. Он рассказал, что стороны нашли приемлемое решение по Идлибу и подписали документ.

В частности, стороны договорились о том, что с 6 марта в сирийском Идлибе будет введен режим прекращения огня. Кроме того, согласован 12-километровый коридор безопасности у трассы М-4 на севере Сирии и с 15 марта Турция и Россия приступят к совместному патрулированию территорий через населенные пункты рядом с магистралью. В заключении Москва и Анкара в очередной раз подтвердили свою позицию относительного того, что независимость Сирии неоспорима.

Ситуация в сирийской провинции обострилась в начале 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела сирийских сил погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит». Ее цель — вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях от 2017 и 2018 годов.

Источник: Газета Известия