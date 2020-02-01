Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу

1 февраля 2020     14
Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу

Сенат США в пятницу, 31 января, заблокировал вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту Дональду Трампу, против высказались 51, за — 49 сенаторов, передает CNN.

Сенаторы в пятницу голосуют по внесенным резолюциям. Ожидается, что итоговое голосование по статьям обвинения президента состоится 5 февраля.

Следующим вопросом на повестке может стать вынесение вердикта Трампу. Для оправдания главы государства у республиканцев имеется необходимое большинство. Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканцы занимают 53 места в сенате, а у демократы 47.

5 января демократы палаты представителей конгресса передали в сенат обвинительное заключение против лидера США в рамках процедуры импичмента по двум статьям: злоупотребление властью и препятствование расследованию конгресса.

Демократы запустили процесс сбора доказательств для объявления импичмента президенту осенью 2019 года. Они обвиняют его в давлении на Украину для дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах – 2020 от демократического направления Джо Байдена.

Трамп неоднократно критиковал слушания по своему импичменту, называя их глупыми и сравнивая процесс с мошенничеством, а также с незаконной попыткой государственного переворота.

Источник: Газета Известия

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