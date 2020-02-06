Сенат оправдал Трампа по статье о превышении полномочий

По результатам промежуточных итогов голосования, 5 февраля (6 февраля по московскому времени) верхняя палата Конгресса США оправдала президента Дональда Трампа по статье о превышении полномочий на процессе по импичменту.

Коронавирус на круизном лайнере - на борту 24 россиянина. Рассказ очевидца На борту круизного лайнера Diamond Princess, который остановили у побережья Японии и обнаружили там вспышку коронавируса, находятся 24 граждан России. …



Киев не готов к возвращению Крыма в состав Украины. В Крыму тут же отреагировали Об этом заявил Антон Кориневич, который занимает должность постпреда президента Украины в Крыму. «Если Российская Федерация завтра уйдет из Крыма, …



Дзюдоист из Севастополя взял бронзу на первенстве Европы Спортсмен из СевГУ Александр Шалимов стал третьим на международном турнире. В открытом первенстве Европы, которое прошло в Болгарии, приняли участие …



Двоим севастопольцам грозит срок за кражу «копейки» Двое 24-летних севастопольцев задержаны оперуполномоченными уголовного розыска за угон «копейки» – автомобиля «ВАЗ 2101». Хотя молодые люди считают, что они, …

