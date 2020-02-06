Сенат оправдал Трампа по статье о превышении полномочий

6 февраля 2020     13
Сенат оправдал Трампа по статье о превышении полномочий

По результатам промежуточных итогов голосования, 5 февраля (6 февраля по московскому времени) верхняя палата Конгресса США оправдала президента Дональда Трампа по статье о превышении полномочий на процессе по импичменту.

Источник: Газета Известия

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