Сенат США провел закрытые слушания по НЛО

20 июня 2019     9
Сенат США провел закрытые слушания по НЛО

Сенаторы США провели закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает в четверг, 20 июня, Politico.

Отмечается, что представители Военно-морских сил (ВМС) страны рассказали сенаторам о встречах пилотов с объектами, которые не удалось опознать. Представитель сенатора Марка Уорнера, вице-президента комитета по разведке, заявил, что в конгрессе серьезно относятся к таким случаям.

«Если пилоты сообщают об опасностях для полетов, которые мешают тренировкам и подвергают их риску, сенатор Уорнер требует ответов на эти вопросы. Не важно, идет ли речь о метеорологических аэростатах, маленьких зеленых человечках или о чем-то другом», — подчеркнула она.

26 апреля стало известно, что ВМС США разрабатывают инструкции для персонала по информированию о случаях столкновений с НЛО. Они нужны для упорядочивания процесса официальной регистрации инцидентов в целях дальнейшего изучения или анализа.

В последние годы в воздушном пространстве над военными базами Соединенных Штатов стали чаще появляться несанкционированные или неопознанные летающие объекты.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

Сенат США провел закрытые слушания по НЛО
Сенат США провел закрытые слушания по НЛО

Сенаторы США провели закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает в четверг, 20 июня, Politico. Отмечается, что представители …


«Краснодар» сыграл вничью с новичком ФНЛ в товарищеском матче
«Краснодар» сыграл вничью с новичком ФНЛ в товарищеском матче

В рамках подготовки к сезону-2019/20 действующий бронзовый призёр Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» провёл товарищеский матч с командой «Чайка» из …


Департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя проводит консультации граждан
Департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя проводит консультации граждан

Департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя в 2019 году проконсультировал более 3,5 тысяч горожан. В департаменте по имущественным и земельным отношениям …


Расскажите детям о войне...
Расскажите детям о войне…

22 июня в России отмечается День памяти и скорби. Это одна из самых трагических дат в истории нашей страны – …


Российские власти оправдались за зарплату учителя в 15 тысяч рублей
Российские власти оправдались за зарплату учителя в 15 тысяч рублей

Низкая зарплата учительницы высшей категории из Тверской области, которая обратилась к российскому президенту в ходе прямой линии, может быть связана …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты