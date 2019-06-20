Сенат США провел закрытые слушания по НЛО

Сенаторы США провели закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает в четверг, 20 июня, Politico.

Отмечается, что представители Военно-морских сил (ВМС) страны рассказали сенаторам о встречах пилотов с объектами, которые не удалось опознать. Представитель сенатора Марка Уорнера, вице-президента комитета по разведке, заявил, что в конгрессе серьезно относятся к таким случаям.

«Если пилоты сообщают об опасностях для полетов, которые мешают тренировкам и подвергают их риску, сенатор Уорнер требует ответов на эти вопросы. Не важно, идет ли речь о метеорологических аэростатах, маленьких зеленых человечках или о чем-то другом», — подчеркнула она.

26 апреля стало известно, что ВМС США разрабатывают инструкции для персонала по информированию о случаях столкновений с НЛО. Они нужны для упорядочивания процесса официальной регистрации инцидентов в целях дальнейшего изучения или анализа.

В последние годы в воздушном пространстве над военными базами Соединенных Штатов стали чаще появляться несанкционированные или неопознанные летающие объекты.

Источник: Газета Известия