Сенат США утвердил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2»

17 декабря 2019     9
Сенат США утвердил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2»

Сенат США проголосовал за оборонный бюджет страны в размере $738 млрд, куда включены санкции против газопровода «Северный поток-2» и военная помощь Украине. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на итоги голосования.

Теперь документ должен подписать президент США Дональд Трамп. Американский лидер ранее выражал готовность одобрить законопроект, как только тот будет принят сенатом.

Бюджет предусматривает введение ограничений против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Санкции заложены в качестве меры для «защиты» европейской энергетической безопасности.

Ранее 17 декабря газета Bild сообщила, что санкции США в отношении газопровода «Северный поток – 2» могут вступить в силу уже 20 декабря, поэтому в правительстве ФРГ готовятся к ограничительным мерам. Министерство экономики Германии допустило, что из-за американских санкций могут быть созданы препятствия прокладке труб в датских внешних водах.

12 декабря стало известно, что палата представителей конгресса CША приняла законопроект об оборонном бюджете на 2020 год.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу. Большинство стран ЕС поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония и США.

Новость дополняется

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Сенат США утвердил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2»
Сенат США утвердил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2»

Сенат США проголосовал за оборонный бюджет страны в размере $738 млрд, куда включены санкции против газопровода «Северный поток-2» и военная …


Украина отменяет особый статус Севастополя
Украина отменяет особый статус Севастополя

Власти Украины отменят особый статус Севастополя, закрепленный за городом в Конституции страны. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады Украины …


В Севастополе осудили мошенницу, которая примеряла разные имена
В Севастополе осудили мошенницу, которая примеряла разные имена

Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении женщины 1980 года рождения. Она признана виновной в совершении …


В Севастополе выступит музыкант квартета имени Давида Ойстраха
В Севастополе выступит музыкант квартета имени Давида Ойстраха

Алексей Жилин, по мнению критиков, один из самых ярких и талантливых виолончелистов своего поколения. Он стал лауреатом 15 международных конкурсов, …


В Доме офицеров флота состоялся «Бал патриотов»
В Доме офицеров флота состоялся «Бал патриотов»

На торжественной церемонии наградили лучшие учреждения дополнительного образования по семи номинациям: «Наше звание – Севастопольцы», «Научный прорыв», «Творческий взлет», «Служить …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты