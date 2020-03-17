Сербия введет комендантский час

Сербия введет комендантский час в качестве меры для препятствия распространению коронавируса. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич, передает РИА Новости.

Вучич объяснил введение таких строгих мер тем, что обеспечить полную дисциплину в стране не получилось. «Мы приняли очень непопулярные решения, которые должны сберечь человеческие жизни», — пояснил он.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заразились 195,8 тысяч человек, более 7,8 тысяч умерли, а 80,8 тысяч вылечились. В Сербии на данный момент зафиксировано 72 случая заражения коронавирусом.

Источник: Лента.Ру